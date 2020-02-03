2020-02-03T12:41:12+03:00
Общество

Гидрометцентр призывает мэрию Саратова готовить уборочную технику к снегопадам

Ожидается, что выпадет более половины месячной нормы осадков
Дарья Вострикова
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В Саратовскую область на этой неделе придут затяжные снегопады, которые будут идти несколько дней.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, это будут не те осадки, к которым привыкли горожане. Обычно за эту зиму если асфальт хоть немного накрывало снегом, то он сразу таял. Однако теперь покров обещает не сходить так быстро.

Поэтому Лариса Васильева призвала городскую администрацию готовить уборочную технику — для ликвидации последствий прихода в регион южного циклона, первого за этот сезон.

Для местных жителей такая погода тоже будет в новинку: вместе со снегом в регион придет повышенный ветер, метель и заносы.

Температура будет пониженной: -8 градусов ночью и -4…-6 днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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