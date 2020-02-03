Саратовец украл монтажное оборудование почти на 100 тыс. рублей

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:39:08+03:00

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Полиция Волжского района раскрыла кражу монтажного оборудования.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 31-летний рецидивист из села Багаевка с начала ноября 2019 по 27 января 2020 года унес чужое имущество из организации, расположенной на улице Чернышевского.

Предполагаемого преступника задержали, он признался в содеянном.

На мужчину завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU