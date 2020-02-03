2020-02-03T12:38:01+03:00
Общество

В выходные в Саратовскую область придут 20-градусные морозы

Первая половина недели в регионе пройдет со снегом
Дарья Вострикова
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На этой неделе жители Саратовской области испытают на себе весь спектр погодных условий: от оттепели и затяжных снегопадов до 20-градусных морозов.

Как рассказала «КП-Саратов» метеоролог регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, такая переменчивость связана с приходом южного циклона, первого за этот сезон.

Во вторник и до вечера среды в регионе будет стабильная погода: ночью от 0 до -5, днем — от -3 до +2 градусов. Уже 5 февраля и до утра 7 начнутся затяжные снегопады, компанию которым составит повышенный ветер, метель и заносы.

При этом температура в четверг и пятницу ночью будет -6…-11 градусов, а днем -2…-7.

К субботе произойдет резкое понижение температуры, грядут 20-градусные морозы, потому что циклон принесет с собой очень холодный арктический воздух.

ИСТОЧНИК KP.RU

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