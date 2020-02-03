2020-02-03T12:33:44+03:00
Общество

В саратовском аэропорту «Гагарин» приземлился борт правительства Туркменистана

Роскошный вертолет прилетел из Лондона
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Вертолет правительства Туркменистана приземлился в саратовском аэропорту. Фото zhmimaxВертолет правительства Туркменистана приземлился в саратовском аэропорту. Фото zhmimax
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В саратовском международном аэропорту «Гагарин» 3 февраля приземлился роскошный американский вертолет S-92A, принадлежащий правительству Туркменистана. Руководителя соседнего государства на нем не было. Вертолет совершал перелет из Лондона, где проходил техобслуживание. Сейчас вертолет отправляется к месту постоянной дислокации. Об этом сообщил в «Инстаграм» блогер Максим Жминда (zhmimax)

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- Внешние топливные баки, напоминающие по форме усеченное крыло самолета, позволили занизить пол фюзеляжа и тем самым увеличить вертикальное пространство для пассажиров. В салоне человеку среднего роста можно стоять не пригибаясь.

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Фото салона, к сожалению, не будет, но о комфорте для пассажиров можно судить хотя бы по позолоченным перилам на встроенном трапе, — сообщил Максим Жминда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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