В саратовском аэропорту «Гагарин» приземлился борт правительства Туркменистана
В саратовском международном аэропорту «Гагарин» 3 февраля приземлился роскошный американский вертолет S-92A, принадлежащий правительству Туркменистана. Руководителя соседнего государства на нем не было. Вертолет совершал перелет из Лондона, где проходил техобслуживание. Сейчас вертолет отправляется к месту постоянной дислокации. Об этом сообщил в «Инстаграм» блогер Максим Жминда (zhmimax)
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- Внешние топливные баки, напоминающие по форме усеченное крыло самолета, позволили занизить пол фюзеляжа и тем самым увеличить вертикальное пространство для пассажиров. В салоне человеку среднего роста можно стоять не пригибаясь.
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Фото салона, к сожалению, не будет, но о комфорте для пассажиров можно судить хотя бы по позолоченным перилам на встроенном трапе, — сообщил Максим Жминда.
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ИСТОЧНИК KP.RU