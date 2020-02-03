2020-02-03T11:34:17+03:00
Общество

На «Саратовской лыжне» выступили активисты ЛДПР

Екатерина Семенова
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В Саратове прошел спортивный праздник «Саратовская лыжня — 2020».

На старт соревнований вышли около 4 тыс. человек. Активисты Саратовского РО ЛДПР тоже побывали на празднике, приняли участие в массовых гуляниях и прошли на лыжах 13 км «За ЛДПР!».

Слишком теплая для февраля погода не стала препятствием ни для любителей лыжных гонок, ни для простых обывателей, пришедших на праздник просто с хорошим настроением. Спортивный праздник проходил на стадионе «Зимний» на 5-й Дачной. Где на возвышенности совсем нет грязи и городской слякоти; наоборот, обилие снега, ажурная зимняя красота и чистый воздух.

Гонка традиционно собрала дружных, здоровых, веселых любителей спорта, взрослых и детей, спортсменов и любителей, новичков и ветеранов. Многие пришли целыми семьями, в которых воспитываются новые поколения приверженцев здорового образа жизни.

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Все желающие смогли побывать также на интерактивных праздничных площадках, посмотреть концерт и попробовать блюда полевой кухни.

По окончании праздника настоящие любители лыжни отправились в лес покорять снежные тропинки. Активисты регионального отделения преодолели более 13 км! И назвали свой лыжный забег «За ЛДПР!».

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- Нет сомнений, что в здоровом теле партийца живет здоровый дух партии! Желаем всем саратовцам крепости, бодрости, радости и любви к спорту! ЛДПР — за здоровый образ жизни! ЛДПР — самая бодрая партия! — отметили в саратовском реготделении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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