Вынесен приговор подрывникам банкомата из Вольска

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:23:18+03:00

Мужчинам не удалось похитить деньги, но сроки они получили

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В Вольске Саратовской области вынесен приговор подрывникам банкомата.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, на скамье подсудимых оказались ранее уже попадавшие в поле зрения правоохранителей мужчины 35 и 36 лет.

В августе 2017 года мужчины запаслись взрывчаткой и ночью приехали к одному из банков Вольска. Там они зашли в зону круглосуточной работы банкомата и попытались его взорвать. Однако им удалось лишь повредить оборудование, после чего сработала пожарная сигнализация, спугнувшая злоумышленников.

Если бы преступление удалось, то добычей грабителей могли стать 1,2 млн рублей.

Суд приговорил одного к шести месяцам в колонии строгого режима, а второго — к такому же сроку условно.

ИСТОЧНИК KP.RU