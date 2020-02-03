2020-02-03T11:19:31+03:00
Происшествия

Молодой житель Энгельса отобрал телефон у прохожей

Гражданина задержали
Дарья Вострикова
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Полиция Фрунзенского района раскрыла грабеж у 35-летней гражданки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 25 января в 20:45 неизвестный напал на нее у дома на улице Рахова и отобрал телефон Xiaomi в красном чехле стоимостью 12 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 21-летний рецидивист из Энгельса, который признался, что продал гаджет неизвестному за 3 тыс. рублей.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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