Молодой житель Энгельса отобрал телефон у прохожей

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:19:31+03:00

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Полиция Фрунзенского района раскрыла грабеж у 35-летней гражданки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 25 января в 20:45 неизвестный напал на нее у дома на улице Рахова и отобрал телефон Xiaomi в красном чехле стоимостью 12 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 21-летний рецидивист из Энгельса, который признался, что продал гаджет неизвестному за 3 тыс. рублей.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU