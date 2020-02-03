Молодой житель Энгельса отобрал телефон у прохожей
Гражданина задержали
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Полиция Фрунзенского района раскрыла грабеж у 35-летней гражданки.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 25 января в 20:45 неизвестный напал на нее у дома на улице Рахова и отобрал телефон Xiaomi в красном чехле стоимостью 12 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 21-летний рецидивист из Энгельса, который признался, что продал гаджет неизвестному за 3 тыс. рублей.
На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU