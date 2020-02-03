В Саратовской области введены три участка магистрального нефтепровода
Работы идут в четырех районах
Изменить размер текста:
В Саратовской области идут работы по расширению и реконструкции магистрального нефтепровода Куйбышев — Тихорецк.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, работы идут в рамках программы технического перевооружения для большей надежности и экологической безопасности объекта.
Ранее, в октябре 2019 года, уже был подключен участок в 3 км. В декабре еще были введены участки 18 и 3 км.
Работы идут в Балаковском, Марксовском, Энгельсском и Красноармейском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU