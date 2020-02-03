В Саратовской области введены три участка магистрального нефтепровода

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:44:17+03:00

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В Саратовской области идут работы по расширению и реконструкции магистрального нефтепровода Куйбышев — Тихорецк.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, работы идут в рамках программы технического перевооружения для большей надежности и экологической безопасности объекта.

Ранее, в октябре 2019 года, уже был подключен участок в 3 км. В декабре еще были введены участки 18 и 3 км.

Работы идут в Балаковском, Марксовском, Энгельсском и Красноармейском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU