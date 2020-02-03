В Озинках парня, забившего гвоздодером собутыльника, обвиняют в причинении смерти по неосторожности
В поселке Озинки Саратовской области направлено в суд уголовное дело в отношении 19-летнего парня.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека по неосторожности.
Следствие считает, что 19 ноября компания молодых людей и девушек распивала алкоголь на летней кухне частного дома. Между обвиняемым и его 26-летним приятелем разгорелась ссора из-за внимания к дамам. Поздно ночью, когда они остались за столом одни, мужчины возобновили конфликт.
19-летний начал избивать старшего приятеля гвоздодером по ногам, а потом и по голове и телу. В этот момент вернулся третий собутыльник, который оттащил агрессивного парня.
Потерпевший сумел подняться и пошел домой, но по пути упал. Его нашли утром за забором, госпитализировали, но он умер через час.
Свою вину 19-летний парень признал полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU