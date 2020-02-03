2020-02-03T10:38:36+03:00
Общество

Начались выплаты вкладчикам НВКбанка в Саратове

Вкладчики могут рассчитывать не более чем на 1,4 млн рублей
Екатерина Семенова
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НВК-банк лишился лицензии в конце январяНВК-банк лишился лицензии в конце января
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С сегодняшнего дня, 3 февраля, начинаются выплаты страхового возмещения вкладов, размещенных в АО «НВКбанк».

Как рассказали «КП-Саратов» в «Агентстве по страхованию вкладов», официальное сообщение с детальной информацией будет опубликовано в СМИ завтра, 4 февраля.

Принимать заявления и выплачивать возмещение по вкладам будет ПАО «Сбербанк» в течение года. Установлено, что за компенсацией могут обратиться около 16 тыс. вкладчиков. Согласно законодательству, они получат вклад полностью, но не более 1,4 млн рублей.

Напомним, АО «НВКбанк» лишился лицензии на банковские операции с 24 января. Кредитное учреждение было одним из старейших местных банков региона — 13 февраля банк мог бы отметить 29-летие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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