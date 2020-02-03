Начались выплаты вкладчикам НВКбанка в Саратове

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:38:36+03:00

Вкладчики могут рассчитывать не более чем на 1,4 млн рублей

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С сегодняшнего дня, 3 февраля, начинаются выплаты страхового возмещения вкладов, размещенных в АО «НВКбанк».

Как рассказали «КП-Саратов» в «Агентстве по страхованию вкладов», официальное сообщение с детальной информацией будет опубликовано в СМИ завтра, 4 февраля.

Принимать заявления и выплачивать возмещение по вкладам будет ПАО «Сбербанк» в течение года. Установлено, что за компенсацией могут обратиться около 16 тыс. вкладчиков. Согласно законодательству, они получат вклад полностью, но не более 1,4 млн рублей.

Напомним, АО «НВКбанк» лишился лицензии на банковские операции с 24 января. Кредитное учреждение было одним из старейших местных банков региона — 13 февраля банк мог бы отметить 29-летие.

ИСТОЧНИК KP.RU