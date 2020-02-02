2020-02-02T18:14:18+03:00
Общество

Володин предложил разобраться, почему Саратовская область теряет население

Председатель ГД выступил с инициативой создать рабочую группу в парламенте, которая рассмотрит ситуацию в регионах с наибольшей убылью населения
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Вячеслав ВолодинВячеслав Володин
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Вячеслав Володин предложил в Госдуме создать рабочую группу для изучения причин убыли населения в ряде регионов страны. В ее состав должны войти представители профильных комитетов ГД, российских министерств и самих этих регионов.

- Необходимо изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в этих территориях и постараться найти решение, которое позволит снизить уровень смертности и отъезд жителей из этих регионов через повышение качества жизни людей, развитие экономики. Обсудим это завтра на Совете ГД,- цитирует Вячеслава Володина официальный сайт Госдумы.

Напомним, пятерку областей с наибольшим сокращением населения возглавила Саратовская область, откуда родом сам Вячеслав Володин. За 2019 год регион недосчитался 19 тысяч человек. Далее идут Омская область (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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