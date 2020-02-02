Саратовскую область ожидает ранняя весна

2 Февр. 2020 2020-02-02T17:49:21+03:00

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Сегодня, 2 февраля, в мире празднуется День сурка. Этот праздник традиционно отмечает США и Канада, впервые Штаты отпраздновали его в 1886 году.

Согласно приметам, если сегодняшний день пасмурный — животное не может увидеть свою тень, а это значит, что весна обещает быть ранней. Именно такая погода была сегодня в Саратовской области. Самые известные «метеорологи» живут на западе: первым стал Фил из Панксутони. На острове Статен-Айленд живет предсказатель погоды Чак, а в канадской деревушке Виартон животное по имени Вилли.

Солнечный день наоборот, гарантирует долгую зиму.

Истоки праздника берут свои корни из Древнего Рима. Только вместо сурка погоду отслеживали по другому животному — ежу.

В этот день принято очищать свои мысли и жилище от вредного, устаревших установок — делать генеральную уборку и медитировать.

ИСТОЧНИК KP.RU