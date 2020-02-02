Известны итоги «Саратовской лыжни — 2020»
Вчера, 1 февраля, на стадионе «Зимний» состоялось традиционное спортивное мероприятие «Саратовская лыжня — 2020».
Состязание проходит уже в 21 раз, впервые любители активного отдыха собрались в 1999 году.
Среди участников были определены победители в десяти категориях. В семейном забеге лучшей стала семья Алексеевых, среди ветеранов — Анжелика Шарапуто.
Первое место среди мужчин занял Денис Никонов. Среди промышленных работников наивысший результат показали Александр Кудрис и Светлана Хвостункова, госслужащих —
Диана Солошкина и Данил Якубович.
Лучшими из лучших среди детей стали Иван Григоренко, Андрей Чубич, Алина Гурьянова, Кристина Есаян и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU