Житель Аткарска спас женщину от смерти на пожаре

2 Февр. 2020 2020-02-02T09:38:43+03:00

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Ранним утром 28 января в Аткарске на улице Луначарского загорелся частный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, в здании находились женщина и мужчина.

Огонь заметил их сосед Виктор Мастюнин, который, не дожидаясь приезда оперативных служб, взломал дверь и вместе с другим горожанином вытащил гражданку из огня. Ей спасли жизнь.

Хозяйку жилища с травмами госпитализировали в Аткарскую районную больницу.

Пожар унес жизнь 42-летнего мужчины.

Возгорание началось из-за перегрузки электросети.

В региональном МЧС отметили, что гражданин Мастюнин проявил мужество, решительность. Такие случаи в управлении отслеживают и готовят ходатайства о награждении героев.

ИСТОЧНИК KP.RU