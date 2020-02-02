Житель Аткарска спас женщину от смерти на пожаре
Ранним утром 28 января в Аткарске на улице Луначарского загорелся частный дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, в здании находились женщина и мужчина.
Огонь заметил их сосед Виктор Мастюнин, который, не дожидаясь приезда оперативных служб, взломал дверь и вместе с другим горожанином вытащил гражданку из огня. Ей спасли жизнь.
Хозяйку жилища с травмами госпитализировали в Аткарскую районную больницу.
Пожар унес жизнь 42-летнего мужчины.
Возгорание началось из-за перегрузки электросети.
В региональном МЧС отметили, что гражданин Мастюнин проявил мужество, решительность. Такие случаи в управлении отслеживают и готовят ходатайства о награждении героев.
ИСТОЧНИК KP.RU