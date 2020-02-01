В театре оперы и балета стартовал проект «Звезды российской оперы на саратовской сцене»

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:45:55+03:00

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31 января на сцене саратовского театра оперы и балета стартовал проект «Звезды российской оперы на саратовской сцене». В трех репертуарных спектакля театра примут участие приглашенные солисты. В первый день саратовцам представили оперу итальянского композитора Джакомо Пуччини «Тоска». Партию Скарпиа (начальник тайной полиции) исполнил солист Московского театра «Новая опера» имени Е. Колобова и Государственного академического Мариинского театра заслуженный артист России Сергей Мурзаев.

Сергей Мурзаев выступал на сценах Метрополитен-опера, Концертного зала Карнеги Холл (Нью-Йорк), театра Ла Скала (Милан), Королевского театра Ковент-Гарден (Лондон), Оперы Бастилии (Париж). Гастролировал в Германии, Австрии, США, Бразилии, Чили, Китае и во многих других странах. В 1999 году за исполнение партии Малатесты в опере «Франческа да Римини» Рахманинова удостоен премии «Золотая Маска».

Действие оперы «Тоска» происходит в Риме в 1800 году после свержения Римской Демократической Республики и реакционного восстановления светской власти Ватикана. Премьера оперы Пуччини в Риме 14 января 1900 года. Изначально пьеса «Тоска» была написана для Сары Бернар. Вскоре Пуччини получил от Сарду разрешение на использование пьесы. Композитор упростил действие, а второстепенных персонажей и вовсе убрал.

В саратовском театре оперы и балета премьера «Тоски» состоялась 29 апреля 2004 года. Она до сих пор вызывает интерес и восхищение у всех любителей оперного искусства. Партию знаменитой певицы Флории Тоски исполнила лауреат Международных конкурсов, лауреат Гран-при фестиваля в Испании, заслуженная артистка России Ольга Кочнева. В партии Марио Каварадосси впервые выступил солист саратовского театра оперы и балета, лауреат Международных конкурсов Аббосхон Рахматуллаев. Дирижер-постановщик спектакля — лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Юрий Кочнев.

Фото Армена Осипяна

Бывший консул Римской Республики Анжелотти (лауреат Международных конкурсов Дмитрий Романько) прячется в церкви, где работает художник Марио Каварадосси. В церкви также появляется знаменитая певица, возлюбленная Марио. Появляется начальник тайной полиции Барон Скарпиа. Саратовские зрители сопроводили его первый выход на сцену продолжительными аплодисментами. Каварадосси схвачен, его пытают. Тоска не в силах видеть муки своего возлюбленного, она рассказывает Скарпиа о месте нахождения Анжелотти. Флория Тоска исполняет свою известную арию.

Тоска принимает непристойное предложение Скарпиа. За это он обещает, что ее возлюбленного будут казнить холостыми патронами, а после оба смогут покинуть Рим. Получив от Скарпиа такое предложение, Тоска закалывает ненавистника. Певица сообщает своему возлюбленному, что казнь будет ненастоящей, он должен реалистично изобразить свою смерть. После выстрела становится ясно, что Скарпиа обманул девушку, а в Марио стреляли настоящими патронами. Не выдержав такого потрясения, Тоска со словами «О Скарпиа, нам Бог судья!» бросается с башни.

Партия Флории Тоски, несомненно, одна из сложных в мировом оперном репертуаре. Ольга Кочнева в очередной раз показала зрителям свое вокальное и актерское мастерство. Во время поклона артистку поддержали бурными овациями. Саратовцы также аплодировали Аббосхону Рахматуллаеву, который определенно справился со столь непростой партией. И, конечно, зрители громкими аплодисментами встретили приглашенного солиста Сергея Мурзаева. Артист уверенно чувствовал себя на саратовской сцене. Ему мастерски удалось передать то вожделение к Тоске и ненависть к Каварадосси. И, конечно, Мурзаев покорил саратовских зрителей своим исполнением партии Скарпиа.

Фото Армена Осипяна

Солистам вручили цветы. Сергей Мурзаев обнял Ольгу Кочневу и Аббосхона Рахматуллаева. Заключительные аплодисменты оказались самыми громкими. Проект «Звезды российской оперы на саратовской сцене» успешно стартовал. Впереди еще два вечера.

Фото Армена Осипяна

Продолжится проект 2 февраля. Зрителя представят оперу Петра Чайковского «Иоланта». Партию Иоланты исполнит солистка Московского театра «Новая опера» имени Е. Колобова, лауреат Международных конкурсов Виктория Шевцова. В партии короля Рене — солист Московского театра «Геликон-опера», лауреат Международных конкурсов — Александр Киселев.

В заключительный день, 6 февраля, зрителям покажут оперу Джузеппе Верди «Травиата». Партию Виолетты Валери исполнит солистка Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, лауреат Международных конкурсов Мария Макеева. В партии Жоржа Жермона — солист Московского театра «Новая опера» имени Е. Колобова, лауреат Международных конкурсов Александр Мартынов.

ИСТОЧНИК KP.RU