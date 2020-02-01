Под Саратовом мужчина погиб на пожаре из-за электроплитки

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:11:02+03:00

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В Саратовской области следователи организовали доследственную проверку по факту гибели мужчины в Аркадакском районе.

- Около 23 часов 31 января проезжающие по трассе вдоль села Семеновка увидели дым из жилого дома и вызвали пожарных. Погибшего 41-летнего мужчины нашли на полу после тушения, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Следователи осмотрели место происшествия и не нашли следов насилия на теле.

К пожару привела электроплитка, с помощью нее дом отапливался. Пол, где она стояла, начал тлеть, из-за чего и началось возгорание.

В рамках проверки назначена судмедэкспертиза, которая поможет выяснить точную причину смерти мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU