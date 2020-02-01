Отключена вода в центре Саратова
Ресурса нет на четырех улицах
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Сегодня, 1 февраля, коммунальщики ООО «КВС» отключили воду на нескольких улицах центра Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе предприятия, ориентировочно до 13:30 водоснабжения не будет на нечетной стороне улицы Кутякова, четной — Киселева и Московской, обе стороны — Челюскинцев. Эти улицы отключены на участке от Горького до Вольской.
По словам коммунальщиков, такие меры пришлось принять для ремонта водопровода.
ИСТОЧНИК KP.RU