Отключена вода в центре Саратова

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:01:00+03:00

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Сегодня, 1 февраля, коммунальщики ООО «КВС» отключили воду на нескольких улицах центра Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе предприятия, ориентировочно до 13:30 водоснабжения не будет на нечетной стороне улицы Кутякова, четной — Киселева и Московской, обе стороны — Челюскинцев. Эти улицы отключены на участке от Горького до Вольской.

По словам коммунальщиков, такие меры пришлось принять для ремонта водопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU