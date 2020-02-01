Сайт «КП-Саратов» по итогам января удерживает лидирующие позиции по количеству посетителей

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:48:22+03:00

Итоги января для саратовских СМИ по данным LiveInternet

Второе место среди всех сайтов Саратовской области и лидерство — по доле местных читателей

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По итогам января 2020 года сайт «КП-Саратов» продолжает стабильно удерживать второе место по количеству уникальных посетителей. Сервис LiveInternet в разделе рейтинга «Новости и СМИ» зафиксировал у «КП-Саратов» за 31 день с начала года 193 495 уникальных посетителей.

На третьем месте сайт «Версия-Саратов» с 179 372 посетителями за месяц.

На четвертом с большим отрывом — «Саратовбизнесконсалтинг» (117 131).

Замыкает пятерку лидеров, набрав меньше сотни уникальных посетителей, сайт правительственного информагентства «Регион 64» (91 695).

У лидера рейтинга — сайта ИА «Взгляд-инфо» — 291 666 посетителей за 31 день января.

При этом «КП-Саратов» безоговорочно опережает всех из топ-10 участников рейтинга по проценту местных читателей. 52% уникальных посетителей региональной «Комсомолки» — жители Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU