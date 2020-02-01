У Жиркомбината в Саратове ВАЗ влетел в ограждение и Kia
Пострадал пассажир отечественного авто
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В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 31 января, 49-летний водитель ВАЗ-2111 допустил аварию.
- Напротив дома №87 по проспекту 50 лет Октября в 18:45 отечественное авто влетело в пешеходное ограждение, а затем — в Kia, которую вел 31-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
В результате ДТП пострадал 44-летний пассажир ВАЗа. Его госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU