У Жиркомбината в Саратове ВАЗ влетел в ограждение и Kia

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:19:33+03:00

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В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 31 января, 49-летний водитель ВАЗ-2111 допустил аварию.

- Напротив дома №87 по проспекту 50 лет Октября в 18:45 отечественное авто влетело в пешеходное ограждение, а затем — в Kia, которую вел 31-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В результате ДТП пострадал 44-летний пассажир ВАЗа. Его госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU