Более 6 млн рублей было направлено на ремонт железнодорожных переездов в Саратовской области в 2019 году

1 Февр. 2020 2020-02-01T08:22:13+03:00

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В 2019 году в Саратовской области на ремонт железнодорожных переездов и ведущих к ним подходов автомобильных дорог было направлено более 6 млн рублей.

Основной объем средств был направлен на капитальный ремонт двух железнодорожных переездов в Заводском районе Саратова: на 5 км перегона Саратов-3 — Примыкание (пересечение с Ново-Астраханским шоссе) и на 3 км перегона Саратов-3 — Князевка (пересечение с Пензенской улицей).

Более 150 тонн асфальта было уложено на подходах автомобильных дорог к 35 железнодорожным переездам, расположенным в Саратовской области.

В 2020 году в Саратовской области планируется произвести капитальный ремонт трех железнодорожных переездов: на 13 км перегона Примыкание — Багаевка (пересечение с автодорогой Саратов — поселок Красный Текстильщик в Саратовском муниципальном районе), на 328 км перегона Пугачевск — Иргиз (пересечение с автодорогой Самара — Пугачев – Энгельс — Волгоград), на 5 км перегона Покровск — Анисовка (пересечение с Краснознаменной улицей в Энгельсе).

ИСТОЧНИК KP.RU