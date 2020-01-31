Саратовцам показали «Дураков на периферии»

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:04:11+03:00

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31 января на Малой сцене Саратовского ТЮЗа состоялась премьера дипломного спектакля «Дураки на периферии» по пьесе Андрея Платонова. Постановку представили студенты 3-го курса Театрального института СГК им. Л.В.Собинова, мастерской Артема Кузина. Они выходят на профессиональную сцену уже со второго курса, в репертуаре ТЮЗа — детская постановка по сказке Александра Пушкина «Салтан» и спектакль-вербатим «Мама, папа, я». Для создания новой дипломной работы Артем Кузин предложил мастерской разобраться с пьесой «Дураки на периферии» загадочного советского писателя Андрея Платонова.

Фото Армена Осипяна

Произведение Платонова не было опубликовано при жизни писателя. Пьеса «Дураки на периферии» стала частью литературного процесса лишь в 2006 году (сборник «Ноев ковчег»). Для нового дипломного спектакля Артем Кузин выбрал сложный и необычный материал. В театральном пространстве Саратова сегодня нет спектаклей по произведениям Платонова, поэтому к новой студенческой работе будет проявляться особый интерес. Режиссер спектакля и мастер курса Артем Кузин работает со вторым педагогом курса актрисой саратовского ТЮЗа Анастасией Бескровной.

Фото Армена Осипяна

Действие спектакля происходит в уездном городке Переучетск. Счетовод Иван Башмаков не желает нести расходы в связи с рождением младенца и требует, чтобы его жена сделала аборт. Определить будущее ребенка способен суд и комиссия охматмлада («охрана матерей и ихних младенцев»). Перед первыми зрителями новой дипломной работы разворачиваются комические сцены допроса всех заинтересованных лиц. С каждым новым поворотом сюжета ситуация усугубляется. И, кажется, что спектакль по пьесе Платонова приобретает анекдотический характер, но здесь также присутствуют элементы абсурда и трагикомедии. В новой студенческой работе каждый старается трактовать идею создания нового человека для нового советского государства.

Фото Армена Осипяна

Для студентов третьего курса работа с сатирической драмой «Дураки на периферии» это первый сценический опыт с драматургией 20 века. Актеры сознательно входят в образ советских граждан и реалистично изображают своих персонажей. Студенты уверенно чувствуют себя в платоновском пространстве и точно изображают ту потерю человечности в погоне за идеологией.

Фото Армена Осипяна

Отдельно бы хотелось отметить сложное сценическое оформление и красочные костюмы, которые помогали зрителям погрузиться в советский быт и почувствовать атмосфер тех лет. В оформление спектакля использованы мотивы творчества художников-современников Платонова, в том числе Кузьмы Петрова-Водкина. В постановке также присутствуют хореографические и вокальные элементы, благодаря которым новая студенческая работа становится более динамичной. Художником-постановщиком выступила Софья Злобина. Музыкальный руководитель – Евгений Мякотин. Помощник режиссера – Ольга Самохина.

Фото Армена Осипяна

На предпремьерном показе присутствовали журналисты, сотрудники саратовских театров, студенты и преподаватели театрального института, а также родственники актеров. Увидеть дипломную работу по пьесе Андрея Платонова и поддержать студентов собрался полный зал, работникам ТЮЗа пришлось даже ставить дополнительные стулья.

Фото Армена Осипяна

В спектакле участвуют: Виталий Гаврилов, Тамара Грязнова, Алексей Дьяконов, Анастасия Запорожец, Екатерина Кишева, Полина Ларина, Степан Лябипов, Ирина Петрова, Никита Прилепский, Матвей Пташный, Павел Свистунов, Татьяна Щедрова, Наталья Янкевич.

Фото Армена Осипяна

Следующие показы состоятся 4 и 25 февраля

ИСТОЧНИК KP.RU