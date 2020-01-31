Очередного любителя тонировки в Саратове арестовали на двое суток

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:51:12+03:00

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В Саратове вчера, 30 января, 18-летний водитель ВАЗ-2114 получил реальный срок за тонировку.

- Инспекторы сводного отряда ГИБДД остановили автомобиль в 18:50 напротив дома №7 по набережной Космонавтов. Во время проверки стало ясно, что лобовое и передние боковые стекла не соответствуют нормам светопропускаемости, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

Этого парня 29 декабря уже привлекали к административной ответственности, но урок он не усвоил, поэтому суд назначил ему двое суток ареста.

Напомним, этот случай не единичный, почти год назад водитель «Приоры» отправился под арест на девять суток.

В ГИБДД напомнили также об опасности тонировки, ведь она ограничивает видимость водителя, что может привести к ДТП, особенно зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU