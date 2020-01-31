Девушка украла в балаковском кафе у мужчины телефон

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:13:48+03:00

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В Балакове полиция разыскала подозреваемую в краже телефона.

- Под утро 28 декабря 30-летний мужчина обратился к правоохранителям и рассказал, что у него украли смартфон за 13 990 рублей в кафе на улице Факел Социализма, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Полицейские возбудили дело и 30 января задержали 27-летнюю девушку с этим телефоном. Похищенное у нее изъяли, а взамен вручили подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU