Девушка украла в балаковском кафе у мужчины телефон
Потерпевший пошел в полицию
Изменить размер текста:
В Балакове полиция разыскала подозреваемую в краже телефона.
- Под утро 28 декабря 30-летний мужчина обратился к правоохранителям и рассказал, что у него украли смартфон за 13 990 рублей в кафе на улице Факел Социализма, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Полицейские возбудили дело и 30 января задержали 27-летнюю девушку с этим телефоном. Похищенное у нее изъяли, а взамен вручили подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU