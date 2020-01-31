В Елшанке появятся два сквера, ледовая арена, сельхозрынок и детская школа профессий

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:07:41+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поделился планами по дальнейшему благоустройству поселка Елшанка в Саратове.

Группа сторонников Вячеслава Володина в соцсети Instagram опубликовала видео. Спикер Госдумы отметил, что дом, возведенный по его благотворительному проекту для переселенцев из бараков, заселен. Новая поликлиника сдана в эксплуатацию.

- В этом году должны обустроить сквер на месте старой поликлиники, — заявил Володин.

Кроме того, на пришкольной территории, где также стоят бараки, планируется разбить еще один сквер и создать ледовую арену.

Зеленые зоны будут созданы в рамках федеральной программы. Ледовую арену могут возвести по такому же проекту, который использован в студгородке. Если он окажется подходящим, то строительство может быть завершено уже в следующем году.

В планах на следующий год строительство детской школы профессий и сельхозрынка на месте старых бараков.

ИСТОЧНИК KP.RU