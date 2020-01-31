В понедельник начинаются выплаты вкладчикам ликвидированного в Саратове НВКбанка

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:13:36+03:00

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С понедельника, 3 февраля, начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации АО «НВКбанк» в Саратове. Возвращать деньги вкладчикам будут в отделениях Сбербанка в течение не менее чем одного года.

Напомним, у НВКбанка отозвали лицензию из-за многочисленных нарушений в работе.

За выплатой страхового возмещения на сумму 8,5 млрд рублей могут обратиться порядка 16 тыс. вкладчиков, в том числе 570 вкладчиков — юридических лиц.

Для получения информации о размере причитающегося возмещения вкладчики АО «НВКбанк» могут с 3 февраля воспользоваться сервисами государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», на Едином портале госуслуг. Подробности о выплатах можно также найти здесь.

Информацию о перечне подразделений осуществляющих выплаты и режиме их работы вкладчики АО «НВКбанк» могут получить по телефону горячей линии ПАО «Сбербанк»: 8-800-555-55-50.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% от суммы всех его вкладов и счетов в банке на конец дня 24 января, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).

По банковскому вкладу в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 24 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU