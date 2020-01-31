Жителей Саратовской области приглашают на бесплатные обследования к онкологам

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:26:54+03:00

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В пресс-центре «КП-Саратов» на конференции «Рак — не приговор» Анна Макиенко, заместитель главного врача по поликлинике ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер», рассказала об очередной акции по выявлению заболеваемости.

Акция пройдет 8 февраля в Саратове (клиника в Смирновском ущелье) и Вольске (улица Пионерская) с 9 до 15 часов.

Обследования проведут специалисты областного онкодиспансера, будет привлечено максимальное число медиков.

Для осмотра необходимо записаться по телефону 39-44-20. При себе иметь паспорт и медполис, а также результаты прошлых обследований, если есть.

Осмотры бесплатные.

ИСТОЧНИК KP.RU