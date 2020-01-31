Жителей Саратовской области приглашают на бесплатные обследования к онкологам
В пресс-центре «КП-Саратов» на конференции «Рак — не приговор» Анна Макиенко, заместитель главного врача по поликлинике ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер», рассказала об очередной акции по выявлению заболеваемости.
Акция пройдет 8 февраля в Саратове (клиника в Смирновском ущелье) и Вольске (улица Пионерская) с 9 до 15 часов.
Обследования проведут специалисты областного онкодиспансера, будет привлечено максимальное число медиков.
Для осмотра необходимо записаться по телефону 39-44-20. При себе иметь паспорт и медполис, а также результаты прошлых обследований, если есть.
Осмотры бесплатные.
ИСТОЧНИК KP.RU