Валерий Радаев помог мальчику из Энгельса покататься на танке

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:52:05+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев помог юному жителю Энгельса побывать в Москве.

Как стало известно «КП-Саратов» из Instagram главы региона radaev_v.v, маленький Влад мечтает стать танкистом. Об этом он сообщил через акцию «Елка желаний».

При поддержке Радаева Влад с мамой смогли отправиться в столицу и посетить парк «Патриот». Там мальчик побывал в центральном музее бронетанкового вооружения и техники «Кубинка», покатался на настоящем танке и БРДМ и увидел, как работают экипажи боевой техники.

Фото из Instagram губернатора Саратовской области Валерия Радаева

- Рад, что помог Владу сделать первые шаги, чтобы осуществилась его мечта, — написал Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU