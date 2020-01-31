Валерий Радаев помог мальчику из Энгельса покататься на танке
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев помог юному жителю Энгельса побывать в Москве.
Как стало известно «КП-Саратов» из Instagram главы региона radaev_v.v, маленький Влад мечтает стать танкистом. Об этом он сообщил через акцию «Елка желаний».
При поддержке Радаева Влад с мамой смогли отправиться в столицу и посетить парк «Патриот». Там мальчик побывал в центральном музее бронетанкового вооружения и техники «Кубинка», покатался на настоящем танке и БРДМ и увидел, как работают экипажи боевой техники.
Фото из Instagram губернатора Саратовской области Валерия Радаева
- Рад, что помог Владу сделать первые шаги, чтобы осуществилась его мечта, — написал Валерий Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU