2020-01-31T10:02:05+03:00
Общество

Стартовал новый «учебный сезон» на мусороперерабатывающем комплексе в Энгельсе

Екатерина Семенова
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Первая образовательная экскурсия в этом году прошла в энгельсском Экотехнопарке.

Комплекс посетили учащиеся гимназии №34 Саратова Анастасия Кулисева и Елена Карева, которые пишут исследовательский проект по обращению с отходами. Проект будет представлен на 12-м Всероссийском молодежном образовательном форуме «Молодые интеллектуалы России» в Санкт-Петербурге.

В экотехнопарке юные ученые познакомились с технологией сортировки и экологически безопасной обработкой отходов, смогли задать интересующие вопросы и получить развернутые ответы от специалистов комплекса.

Важным направлением в реализации «мусорной» реформы в Саратовской области является формирование экологической культуры населения и, в частности, детей и молодежи. Именно поэтому компания уже четыре года реализует долгосрочную просветительскую программу по обращению с ТКО. Только за прошедший год на мусороперерабатывающих объектах АО «Управление отходами» в Энгельсе и Балакове прошло более 40 обучающих экскурсий, в которых приняли участие 800 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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