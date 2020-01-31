Стартовал новый «учебный сезон» на мусороперерабатывающем комплексе в Энгельсе
Первая образовательная экскурсия в этом году прошла в энгельсском Экотехнопарке.
Комплекс посетили учащиеся гимназии №34 Саратова Анастасия Кулисева и Елена Карева, которые пишут исследовательский проект по обращению с отходами. Проект будет представлен на 12-м Всероссийском молодежном образовательном форуме «Молодые интеллектуалы России» в Санкт-Петербурге.
В экотехнопарке юные ученые познакомились с технологией сортировки и экологически безопасной обработкой отходов, смогли задать интересующие вопросы и получить развернутые ответы от специалистов комплекса.
Важным направлением в реализации «мусорной» реформы в Саратовской области является формирование экологической культуры населения и, в частности, детей и молодежи. Именно поэтому компания уже четыре года реализует долгосрочную просветительскую программу по обращению с ТКО. Только за прошедший год на мусороперерабатывающих объектах АО «Управление отходами» в Энгельсе и Балакове прошло более 40 обучающих экскурсий, в которых приняли участие 800 жителей региона.
ИСТОЧНИК KP.RU