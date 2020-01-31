В Энгельсе грабитель попытался сжечь свое уголовное дело
В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор по делу о воспрепятствовании расследованию.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 29-летний мужчина признан виновным.
Днем 17 сентября он находился в следственной комнате отдела полиции в Энгельсе. Там мужчина изучал материала уголовного дела, по которому проходил в качестве обвиняемого в грабеже.
В какой-то момент он отошел в угол комнаты и принялся поджигать спичками документы, чтобы помешать расследованию.
Уничтожить материалы не удалось, так как дознаватель увидел и пресек преступление.
Свою вину мужчина признал. Он получил срок два года и два месяца в сложении с наказанием за грабеж. Отбывать его он будет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU