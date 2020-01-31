В Энгельсе грабитель попытался сжечь свое уголовное дело

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:19:29+03:00

Но избежать наказания не удалось

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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор по делу о воспрепятствовании расследованию.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 29-летний мужчина признан виновным.

Днем 17 сентября он находился в следственной комнате отдела полиции в Энгельсе. Там мужчина изучал материала уголовного дела, по которому проходил в качестве обвиняемого в грабеже.

В какой-то момент он отошел в угол комнаты и принялся поджигать спичками документы, чтобы помешать расследованию.

Уничтожить материалы не удалось, так как дознаватель увидел и пресек преступление.

Свою вину мужчина признал. Он получил срок два года и два месяца в сложении с наказанием за грабеж. Отбывать его он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU