Дело о падении болгарки на ребенка в Саратове направлено в суд
В Заводском районе Саратова завершено расследование уголовного дела о несчастном случае, в котором пострадал ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 37-летний мужчина.
ЧП случилось днем 2 августа. Женщина катила двухлетнюю дочь на велосипеде. Когда они проходили мимо школы №6 по улице Пролетарская, с крыши здания упала болгарка.
Оказалось, что она свалилась из-за несоблюдения техники безопасности при проведении кровельных работ.
Девочку госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. В целом причинен тяжкий вред здоровью.
37-летнему монтажнику, который занимался ремонтом, предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU