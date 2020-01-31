Дело о падении болгарки на ребенка в Саратове направлено в суд

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:46:17+03:00

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В Заводском районе Саратова завершено расследование уголовного дела о несчастном случае, в котором пострадал ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 37-летний мужчина.

ЧП случилось днем 2 августа. Женщина катила двухлетнюю дочь на велосипеде. Когда они проходили мимо школы №6 по улице Пролетарская, с крыши здания упала болгарка.

Оказалось, что она свалилась из-за несоблюдения техники безопасности при проведении кровельных работ.

Девочку госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. В целом причинен тяжкий вред здоровью.

37-летнему монтажнику, который занимался ремонтом, предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU