Погибшему под Балашовом водителю «скорой помощи» было 67 лет

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:51:50+03:00

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ГИБДД по Саратовской области сообщает подробности смертельного ДТП на трассе в Балашовском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, сигнал об аварии поступил в 22:45. На 528-м км автодороги Р-22 столкнулись УАЗ и ВАЗ-21120.

По предварительной версии, 20-летний водитель «двенадцатой» не соблюдал дистанцию и допустил столкновение. От удара УАЗ перевернулся.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Известно, что УАЗ — карета «скорой помощи». Ею управлял 67-летний мужчина, который погиб на месте.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, ГИБДД предупреждает об опасности на дороге из-за неблагоприятных погодных условий и просит быть очень внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU