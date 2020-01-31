Погибшему под Балашовом водителю «скорой помощи» было 67 лет
ГИБДД по Саратовской области сообщает подробности смертельного ДТП на трассе в Балашовском районе.
Как рассказали «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, сигнал об аварии поступил в 22:45. На 528-м км автодороги Р-22 столкнулись УАЗ и ВАЗ-21120.
По предварительной версии, 20-летний водитель «двенадцатой» не соблюдал дистанцию и допустил столкновение. От удара УАЗ перевернулся.
Фото ГИБДД по Саратовской области
Известно, что УАЗ — карета «скорой помощи». Ею управлял 67-летний мужчина, который погиб на месте.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, ГИБДД предупреждает об опасности на дороге из-за неблагоприятных погодных условий и просит быть очень внимательными.
ИСТОЧНИК KP.RU