В Саратовской области в ДТП погиб водитель «скорой помощи»
Столкновение произошло на мосту
В столкновении погиб водитель "скорой". Фото ЧП-Саратов
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В Балашовском районе Саратовской области вечером 30 января произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, в столкновении автомобиля «скорой помощи» и легковушки погиб человек.
Трагедия произошла на мосту возле села Тростянка, 528 км трасса Р22, М4 Дон.
ВАЗ-2112 столкнулся с УАЗом «скорой помощи».
Погиб водитель неотложки. Кроме него в машине был фельдшер. «Скорая» ехал на вызов к больному.
На месте работают областные спасатели. Подробности выясняются.
ВАЗ опрокинул медицинский УАЗик. Фото ЧП-Саратов
ИСТОЧНИК KP.RU