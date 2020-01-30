В Саратовской области в ДТП погиб водитель «скорой помощи»

30 Янв. 2020 2020-01-30T23:18:43+03:00

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В Балашовском районе Саратовской области вечером 30 января произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, в столкновении автомобиля «скорой помощи» и легковушки погиб человек.

Трагедия произошла на мосту возле села Тростянка, 528 км трасса Р22, М4 Дон.

ВАЗ-2112 столкнулся с УАЗом «скорой помощи».

Погиб водитель неотложки. Кроме него в машине был фельдшер. «Скорая» ехал на вызов к больному.

На месте работают областные спасатели. Подробности выясняются.

ВАЗ опрокинул медицинский УАЗик. Фото ЧП-Саратов

ИСТОЧНИК KP.RU