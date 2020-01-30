2020-01-30T19:16:00+03:00
Общество

Саратовская область вошла в топ-20 регионов по упоминаемости в СМИ нацпроектов

Наш регион входил в топ-20 четырежды
Ольга Симонова
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Саратовская область вошла в топ-20 регионов из 85 по упоминаемости в СМИ реализации нацпроектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным.

Рейтинг составила компания «Медиалогия» на основе публикаций в 2019 году.

Индекс Саратовской области составил 47 075, а лидерами стали Краснодарский край, Республика Татарстан и Нижегородская область.

Напомним, что наш регион с мая 2019 года четырежды входил в топ-20 — 15 место в июне, 17 место в августе и сентябре, 19 место в июле.

Министр информации и печати области Светлана Бакал отметила, что теме реализации инициатив президента России и, в частности, национальных проектов в течение всего прошлого года уделялось большое внимание, в том числе пресс-службами органов исполнительной власти области. Не могли остаться в стороне от такой важной для жителей региона темы и средства массовой информации. Ежедневно журналисты информировали своих читателей, зрителей, слушателей о том, какая работа ведется в этом направлении, какие есть проблемы, и как они решаются. В 2020 году значение этой темы будет только возрастать, учитывая, что Саратовская область участвует во всех нацпроектах, и в этом году на территории региона планируется возвести в рамках нацпроектов 49 крупных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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