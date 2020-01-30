Вкладчикам АО «НВКбанк» выплатят 8.5 млрд рублей

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:31:48+03:00

В реестре обязательств банка состоят 16 тысяч вкладчиков

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Согласно реестру обязательств АО «НВКбанк» за выплатой страхового возмещения на сумму 8,5 млрд руб. могут обратиться порядка 16 тыс. вкладчиков, в том числе 570 вкладчиков - юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, на сумму 140,3 млн руб.

В «Агентстве по страхованию вкладов» сообщили что выплаты страхового возмещения вкладчикам АО «НВКбанк» будет производить ПАО Сбербанк.

Выплаты начнутся 3 февраля 2020 года, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, через банк-агент ПАО Сбербанк.

Для этого в 26 населенных пунктах будет задействовано около 80 отделений ПАО Сбербанк. Возвращать вклады будут как минимум в течение года.

На выплату 100% от размера вкладов смогут рассчитывать около 93% вкладчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU