Вкладчикам АО «НВКбанк» выплатят 8.5 млрд рублей
Согласно реестру обязательств АО «НВКбанк» за выплатой страхового возмещения на сумму 8,5 млрд руб. могут обратиться порядка 16 тыс. вкладчиков, в том числе 570 вкладчиков - юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, на сумму 140,3 млн руб.
В «Агентстве по страхованию вкладов» сообщили что выплаты страхового возмещения вкладчикам АО «НВКбанк» будет производить ПАО Сбербанк.
Выплаты начнутся 3 февраля 2020 года, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, через банк-агент ПАО Сбербанк.
Для этого в 26 населенных пунктах будет задействовано около 80 отделений ПАО Сбербанк. Возвращать вклады будут как минимум в течение года.
На выплату 100% от размера вкладов смогут рассчитывать около 93% вкладчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU