2020-01-30T17:20:24+03:00
Происшествия

Из-за тумана в Саратове зарегистрирован всплеск ДТП

За день произошло 44 аварии
Екатерина Семенова
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Госавтоинспекция по Саратовской области предупреждает участников дорожного движения об опасности.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, на дорогах сильный туман и гололедица. Это может спровоцировать всплеск ДТП.

- Только на территории областного центра с утра по настоящее время зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых получили травмы участники движения, — отметили в ведомстве.

Водителям рекомендуется соблюдать безопасную скорость, чтобы вовремя остановить автомобиль. Перед выездом следует убедиться в исправности фар и габаритных огней, по возможность использовать противотуманные фары.

- По данным мировой статистики, из всех аварий, случившихся в тумане, около 77% составляют столкновения с идущим впереди автомобилем. Большинство водителей добросовестно старались выдержать безопасное расстояние между машинами, не догадываясь о том, что человеческому глазу все предметы в тумане представляются примерно в два раза удаленными, чем в действительности! Туман не только ухудшает видимость, закрывает ориентир, но и изменяет окраску всех цветов предметов, кроме красного. Водителю нужно знать и учитывать, что желтый цвет в тумане становится красноватым, а зеленый — желтоватым, — напомнили в ГИБДД.

Есть и другие рекомендации: регулярно протирать запотевающие стекла, включать габаритные огни при остановке или аварийную сигнализацию.

Пешеходам настоятельно рекомендовано носить на одежде световозвращающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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