2020-01-30T19:25:46+03:00
Общество

Следствие: Подчиненные Мазиной указывали на непригодность закупленных препаратов

В суде завершились прения по делу об отстранении Натальи Мазиной
Ольга СИМОНОВА
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В Волжском суде Саратова 30 января идет рассмотрение ходатайства регионального Следственного комитета об отстранении от должности министра здравоохранения Натальи Мазиной. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следователь Сергей Мазуренко заявил, что прошли опросы свидетелей: бывшей замминистра Ольги Полыниной, главврача детской поликлиники №8 Владимира Дмитриева.

Мазуренко рассказал, что Дмитриев, например, заявлял о давлении на него. Полынина же перед увольнением открыто говорила о ненадлежащем качестве закупленных аппаратов.

- Дмитриев рассказал, что его 26 декабря вызвали в министерство и держали там до девяти вечера, то же самое повторилось 27 и 28 декабря, — сообщил следователь.

Адвокат попросил не употреблять такие слова, «его никто насильно не держал». Сам же Дмитриев до сих пор работает на своей должности, что отметила Мазина, говоря о якобы давлении на подчиненных с ее стороны.

Судья Никита Вдовин удалился для принятия решения в совещательную комнату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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