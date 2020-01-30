Пушка для выстреливания воланчиков: саратовский Минспорта отчитался о планах и достижениях

30 Янв. 2020 2020-01-30T19:28:41+03:00

За год в Саратовской области прошло 56 всероссийских спортивных соревнований

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 30 января, на совете при губернаторе области по развитию физкультуры и спорта выступил министр спорта региона Александр Абросимов.

Он рассказал об итогах 2019 и проектах, которые будут реализованы в 2020 году.

Так, в 2019 году был почти что с нуля построен стадион «Юность» в Ершове за 120 млн рублей. В Калининске возвели Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). На него было выделено 25,5 млн рублей, из которых 25 млн — федеральные деньги.

Уровень обеспеченности населения спортсооружениями в регионе по итогам 2019 года — 67,3%.

Абросимов отметил, что в прошлом году в области провели 472 физкультурно-массовых и спортивных мероприятия, из которых 56 были всероссийского уровня, например, чемпионат по спидвею в Балакове.

В области действуют 59 спортивных школ, в них более 36 тысяч воспитанников, 20 тысяч из них имеют разряды и звания.

В этих школах и проходит обновление материально-технической базы, например, для школы фехтования приобрели оборудование, инвентарь и специальные дорожки, для «Олимпийских ракеток» — автоматическую пушку для подачи воланов.

Абросимов обозначил планы на 2020 год. Это завершение строительства Дворца водных видов спорта, строительство ФОКа для бадминтона в Саратове, универсальной спортивной площадки в Энгельсе, бассейнов в Самойловском и Перелюбском районе и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU