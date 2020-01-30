2020-01-30T17:09:04+03:00
Происшествия

Под Саратовом на трассе столкнулись четыре грузовика

Водитель одного из них госпитализирован [фото]
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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Около 15.00 сегодня, 30 января, на трассе в Саратовском районе возле гостиницы «Столица» - 326 км автодороги Сызрань-Волгоград, произошло массовое ДТП с участием четырех грузовиков.

По предварительным данным ГИБДД области, 47-летний водитель фуры Volvo FH-TRUCK в составе полуприцепа при развороте не уступил преимущество в движении автомобилю КамАЗ. Который, к тому же, буксировал на жесткой сцепке автомобиль МАЗ с 45-летним водителем.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

МАЗ в результате столкновения врезался в фуру FREIGHTLINER в составе полуприцепа, под управлением 57-летнего шофера.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

В результате массового столкновения пострадал водитель МАЗа, он госпитализирован. Все обстоятельства аварии выясняются.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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