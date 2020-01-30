В Саратове потребовали уменьшить вывеску кондитерской «Яблонька»
На улице Усть-Курдюмская в Волжском районе Саратова 18 вывесок не соответствуют дизайн-коду.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации, на месте было составлено два протокола об административных правонарушениях. Остальных предпринимателей эта процедура еще ожидает.
Среди тех, кого после подготовки документов вызовут в администрацию, представители кондитерской «Яблонька».
В мэрии пояснили, что габариты вывески не соответствуют нормативам — она слишком большая. Собственник организации будет предупрежден. Вывеску следует исправить в течении 1,5-2 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU