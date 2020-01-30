В Саратове потребовали уменьшить вывеску кондитерской «Яблонька»

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:37:50+03:00

Она не соответствует дизайн-коду

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На улице Усть-Курдюмская в Волжском районе Саратова 18 вывесок не соответствуют дизайн-коду.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации, на месте было составлено два протокола об административных правонарушениях. Остальных предпринимателей эта процедура еще ожидает.

Среди тех, кого после подготовки документов вызовут в администрацию, представители кондитерской «Яблонька».

В мэрии пояснили, что габариты вывески не соответствуют нормативам — она слишком большая. Собственник организации будет предупрежден. Вывеску следует исправить в течении 1,5-2 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU