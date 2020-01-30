Саратовская биатлонистка завоевала вторую медаль на чемпионате мира
Анастасию Халиуллина выиграла "серебро" в эстафете
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Саратовская биатлонистка Анастасия Халиуллина завоевала вторую медаль на юниорском чемпионате мира по биатлону.
В швейцарском Ленцерхайде 29 января саратовская спортсменка в составе сборной России приняла участие в эстафете.
Наша команда заняла второе место.
Это уже вторая награда на этих соревнованиях для Анастасии, ранее она уже завоевала «золото» в индивидуальной гонке.
Тренирует спортсменку ее мать, известный специалист Екатерина Халиуллина, ранее приведшая в большой биатлон Александра Логинова.
ИСТОЧНИК KP.RU