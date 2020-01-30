2020-01-30T16:18:42+03:00
Спорт

Саратовская биатлонистка завоевала вторую медаль на чемпионате мира

Анастасию Халиуллина выиграла "серебро" в эстафете
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Саратовская биатлонистка Анастасия Халиуллина завоевала вторую медаль на юниорском чемпионате мира по биатлону.

В швейцарском Ленцерхайде 29 января саратовская спортсменка в составе сборной России приняла участие в эстафете.

Наша команда заняла второе место.

Это уже вторая награда на этих соревнованиях для Анастасии, ранее она уже завоевала «золото» в индивидуальной гонке.

Тренирует спортсменку ее мать, известный специалист Екатерина Халиуллина, ранее приведшая в большой биатлон Александра Логинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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