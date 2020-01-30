В «Т Плюс» прокомментировали замеры ванн у саратовцев

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:17:28+03:00

АТСЖ Ленинского района должна была представить эти сведения в ресурсоснабжающую организацию

Изменить размер текста: A A

В саратовском филиале ПАО «ЭнергосбыТ Плюс» прокомментировали информацию о замерах длины ванн жителей Ленинского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе предприятия, это необходимо для установления тарифов по потреблению горячей воды по нормативам.

Информацию АТСЖ Ленинского района должна была представить в ресурсоснабжающую организацию проекты с размерами ванн в квартирах, которые не оборудованы счетчиками.

- Однако эта информация была не полностью направлена управляющей организацией энергетикам. Более того, факт размещения подобных объявлений дает основания считать, что управляющая организация этими сведениями вообще не располагает, — заявили в «Т Плюс».

ИСТОЧНИК KP.RU