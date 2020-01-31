Наталья Мазина потребует новую экспертизу медоборудования по делу о злоупотреблениях

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:00:09+03:00

Такое же оборудование работает в других регионах [видео]

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Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина перед началом судебного заседания пояснила, закупку каких медицинских приборов ей ставят в вину следователи. По ее словам, точно такое же оборудование продолжают работать в соседних регионах.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», министра поддержал адвокат Андрей Морозов, который отметил, что они будут настаивать на новой экспертизе приборов, не только документальной, но и с «физическим» осмотром. Он подчеркнул, что его подзащитная полностью отрицает все обвинения в ее адрес и высказал уверенность, что следствие установит истину.

По поводу отстранения от должности адвокат заметил, что Наталья Мазина всесторонне сотрудничает со следствием, никаких препятствий никому не чинит. Кроме того, специально на время следственных действий ушла в отпуск.

ИСТОЧНИК KP.RU