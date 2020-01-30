Следователь попросил удалить СМИ с заседания по отсранению министра Мазиной

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:07:48+03:00

Сама подозреваемая и ее адвокат против СМИ ничего не имели

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В Волжском суде Саратова 30 января началось рассмотрение ходатайства регионального Следственного комитета об отстранении от должности министра здравоохранения Натальи Мазиной. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

В ходе стандартного опроса судья выяснил у Мазиной адрес место жительства (двухкомнатная квартира в Ленинском районе), отсутствие несовершеннолетних детей, а также отсутствие судимостей.

Адвокат предложил оставить журналистов в зале судаФото: Ольга Симонова

Следователь Сергей Мазуренко попросил у суда провести заседание в закрытом от прессы режиме. Мазина и адвокат Морозов не возражали против присутствия журналистов. Судья Никита Вдовин принял решение вести заседание открыто и журналистов не удалять.

Напомним, сегодня стало известно, что Наталья Мазина ушла в отпуск на время следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU