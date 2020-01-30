В Саратовской области ожидается вторая волна роста зарплат
Повышение МРОТ запланировано по итогам первого квартала
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В Саратовской области ожидается очередное повышение минимальной зарплаты.
Как сообщил на заседании правительства области вице-губернатор Александр Стрелюхин, повышение запланировано по итогам первого квартала для организаций малого и среднего бизнеса.
Кроме того, с 1 февраля МРОТ для внебюджетных организаций вырастет до 12 615 рублей. Это на 15% выше уровня 2019 года.
По словам Стрелюхина, в Саратовской области около 15 % жителей имеют доходы ниже прожиточного минимума.
ИСТОЧНИК KP.RU