В Саратовской области ожидается вторая волна роста зарплат

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:50:13+03:00

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В Саратовской области ожидается очередное повышение минимальной зарплаты.

Как сообщил на заседании правительства области вице-губернатор Александр Стрелюхин, повышение запланировано по итогам первого квартала для организаций малого и среднего бизнеса.

Кроме того, с 1 февраля МРОТ для внебюджетных организаций вырастет до 12 615 рублей. Это на 15% выше уровня 2019 года.

По словам Стрелюхина, в Саратовской области около 15 % жителей имеют доходы ниже прожиточного минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU