Министр Наталья Мазина приехала на суд о своем отстранении
В Волжском районном суде Саратова сегодня, 30 января, проходит заседание по ходатайству СУ СКР региона об отстранении от должности Натальи Мазиной.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», следователи считают, что министр здравоохранения не должна исполнять слежубные обязанности на время следствия по уголовному делу.
Корреспондент «Комсомолки» сообщает, что Наталья Мазина прибыла на заседание. Ее сопровождает адвокат Андрей Морозов.
Напомним, Наталья Мазина проходит по уголовному делу о злоупотреблении служебными полномочиями при поставках диагностического оборудования в медучреждения.
Судебное заседание проведет Никита Вдовин.
ИСТОЧНИК KP.RU