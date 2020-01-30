Балаковец попытался сорвать с женщины белье в подъезде дома и отправился в колонию

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:47:51+03:00

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В Балакове Саратовской области вынесен приговор насильнику.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 36-летний мужчина ранее уже был судим.

В ночь на 5 августа мужчина отдыхал в увеселительном заведении. Он начал заигрывать с 30-летней женщиной, но та не ответила взаимностью.

Когда женщина с подругой ушли домой, мужчина бросился следом и напал на них в подъезде. Он повалил жертву, попытался сорвать с нее нижнее белье.

Вторая женщина пыталась спасти свою приятельницу. Когда он отвлекся на нее, потерпевшая сумела достать телефон и позвонить домой. Из квартиры вышли ей на помощь, и злоумышленник сбежал, испугавшись.

Женщина сразу сообщила в полицию, преступник был задержан по горячим следам.

Свою вину он не признал, но суд приговорил его к пяти годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU