В Саратове встали почти все трамваи и троллейбусы

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:33:34+03:00

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Больше часа стоит общественный транспорт в центре Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», стоят трамваи №3, 9, 10 и 11, а также троллейбусы №2, 2а и 16.

Причина — поломка пантографа у вагона на пересечении улиц Вавилова и Астраханская.

Движение остановилось в 13:55 и до сих пор не возобновилось.

Кроме того, встали троллейбусы 5, 10 и 11 на площади Ленина

ИСТОЧНИК KP.RU