В Саратове встали почти все трамваи и троллейбусы
Движение стоит больше часа
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Больше часа стоит общественный транспорт в центре Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», стоят трамваи №3, 9, 10 и 11, а также троллейбусы №2, 2а и 16.
Причина — поломка пантографа у вагона на пересечении улиц Вавилова и Астраханская.
Движение остановилось в 13:55 и до сих пор не возобновилось.
Кроме того, встали троллейбусы 5, 10 и 11 на площади Ленина
ИСТОЧНИК KP.RU