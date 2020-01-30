Бокову официально лишили сенаторских полномочий
Людмила Бокова перестала быть сенатором от Саратовской области – Совет Федерации 30 января проголосовал за сложение ее полномочий.
Напомним, 27 января новый премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о назначении Боковой на пост замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
После голосования председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила, что была одним из самых эффективных членов Совета Федерации.
- Она углубилась в тему цифровых технологий, цифровизации, интернета. Все, что с этим связано, как вы понимаете, непростая сфера, считающаяся сугубо мужской. Людмила Николаевна своей деятельностью развеяла этот миф, - цитирует ТАСС Валентину Матвиенко.
Она заметила, что всем «очень жаль и все в душе против» что Бокова уходит на чиновничью должность, но одновременно и «рады за вас».
ИСТОЧНИК KP.RU