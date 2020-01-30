2020-01-30T14:27:56+03:00
Политика

Бокову официально лишили сенаторских полномочий

Бывшая сенатор станет замминистра
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Людмила Бокова. Фото с личной страницы в соцсетяхЛюдмила Бокова. Фото с личной страницы в соцсетях
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Людмила Бокова перестала быть сенатором от Саратовской области – Совет Федерации 30 января проголосовал за сложение ее полномочий.

Напомним, 27 января новый премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о назначении Боковой на пост замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

После голосования председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила, что была одним из самых эффективных членов Совета Федерации.

- Она углубилась в тему цифровых технологий, цифровизации, интернета. Все, что с этим связано, как вы понимаете, непростая сфера, считающаяся сугубо мужской. Людмила Николаевна своей деятельностью развеяла этот миф, - цитирует ТАСС Валентину Матвиенко.

Она заметила, что всем «очень жаль и все в душе против» что Бокова уходит на чиновничью должность, но одновременно и «рады за вас».

ИСТОЧНИК KP.RU

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