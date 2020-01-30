В Саратове до конца января сохранится сильный туман
На дорогах будет скользко
В Саратове будет туманноФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области сохраняется ненастная погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу областного Гидрометцентра, в ближайшую ночь и последний день января ожидается сильный туман. Видимость составит 500 метров и менее.
Кроме того, сохраняется гололед и гололедица.
Неблагоприятные погодные явления соответствуют желтому уровню опасности.
ИСТОЧНИК KP.RU