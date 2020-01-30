2020-01-30T14:06:43+03:00
Спорт

Губернатору Радаеву презентовали выставку «Олимпийский Саратов»

Выставку открыли в преддверие заседания по развитию физкультуры и спорта
Ольга СИМОНОВА
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Рисунок, который отправится на всероссийский конкурс "Спорт глазами детей" от Саратовской областиРисунок, который отправится на всероссийский конкурс "Спорт глазами детей" от Саратовской областиФото: Ольга Симонова
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Сегодня, 30 января, в парке «Россия - моя история» перед заседанием совета при губернаторе области по развитию физкультуры и спорта Валерий Радаев осмотрел выставку «Олимпийский Саратов».

Главе региона рассказали о VR-клубе, в котором играют как дети, так и взрослые. Представитель клуба на вопрос Радаева со скольки лет можно играть, ответил, «с восьми и до бесконечности». Основной контингент любителей побывать в виртуальной реальности – люди от 25 до 35 лет.

. Фото: Ольга Симонова

.Фото: Ольга Симонова

Также на выставке были различные тренажеры, например, тот, что подходит для тренировки гребцов зимой - задействованы те же группы мышц, что при работе на воде.

. Фото: Ольга Симонова

.Фото: Ольга Симонова

Отдельно был представлен стенд, посвященный ЧМ по пожарно-спасательному спорту.

Губернатору показали и тренажёр по имитации велосипедной езды, которая сопряжен с компьютером, и стенд балаковской команды мотогонщиков «Турбина».

. Фото: Ольга Симонова

.Фото: Ольга Симонова

Радаеву дали потрогать Олимпийские медали, он поблагодарил участника и медалиста Сергея Улегина и пожал ему руку в благодарность.

- Будем защищать честь Саратовской области! — сказал Радаев.

Интерес губернатора также привлек шоссейный велосипед для триатлона и стенд бадминтонистов. Завершил выставку стенд ГТО

Радаеву презентовали проект фонда «Неравнодушные сердца» «Академия молодой семьи». Глава региона похвалил его руководителя Николая Фетисова за инициативу.

. Фото: Ольга Симонова

.Фото: Ольга Симонова

Уже на втором этаже парка «Россия моя история» Радаев осмотрел выставку к 75-летию Победы и детские рисунки к конкурсу «Спорт глазами детей». На федеральный конкурс также отправлена одна работа.

Бокова занимала в Совете Федерации должность первого зампреда комитета по конституционному законодательству и госстроительству. С 2012 года она представляет в верхней палате парламента Саратовскую область, срок ее полномочий должен был истечь в сентябре 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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