Губернатору Радаеву презентовали выставку «Олимпийский Саратов»

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:06:43+03:00

Рисунок, который отправится на всероссийский конкурс "Спорт глазами детей" от Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Выставку открыли в преддверие заседания по развитию физкультуры и спорта

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Сегодня, 30 января, в парке «Россия - моя история» перед заседанием совета при губернаторе области по развитию физкультуры и спорта Валерий Радаев осмотрел выставку «Олимпийский Саратов».

Главе региона рассказали о VR-клубе, в котором играют как дети, так и взрослые. Представитель клуба на вопрос Радаева со скольки лет можно играть, ответил, «с восьми и до бесконечности». Основной контингент любителей побывать в виртуальной реальности – люди от 25 до 35 лет.

Также на выставке были различные тренажеры, например, тот, что подходит для тренировки гребцов зимой - задействованы те же группы мышц, что при работе на воде.

Отдельно был представлен стенд, посвященный ЧМ по пожарно-спасательному спорту.

Губернатору показали и тренажёр по имитации велосипедной езды, которая сопряжен с компьютером, и стенд балаковской команды мотогонщиков «Турбина».

Радаеву дали потрогать Олимпийские медали, он поблагодарил участника и медалиста Сергея Улегина и пожал ему руку в благодарность.

- Будем защищать честь Саратовской области! — сказал Радаев.

Интерес губернатора также привлек шоссейный велосипед для триатлона и стенд бадминтонистов. Завершил выставку стенд ГТО

Радаеву презентовали проект фонда «Неравнодушные сердца» «Академия молодой семьи». Глава региона похвалил его руководителя Николая Фетисова за инициативу.

Уже на втором этаже парка «Россия моя история» Радаев осмотрел выставку к 75-летию Победы и детские рисунки к конкурсу «Спорт глазами детей». На федеральный конкурс также отправлена одна работа.

Бокова занимала в Совете Федерации должность первого зампреда комитета по конституционному законодательству и госстроительству. С 2012 года она представляет в верхней палате парламента Саратовскую область, срок ее полномочий должен был истечь в сентябре 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU